60 тысяч рублей похитили у жителя Ижевска через интернет

Злоумышленники уже давно научились подделывать оформление сайтов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

48-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о дистанционном хищении с его счета 60 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Во время празднования дня рождения потерпевший получил поздравление от незнакомой женщины. Она написала в сообщении, что ему выпала возможность получить приз за участие в опросе в честь дня рождения одного банка.

К сообщению прилагалась ссылка, перейдя по которой мужчина увидел оформление, похожее на стиль указанной в письме организации. Для участия в опросе необходимо было ввести номер карты и пятизначный код, который пришел потерпевшему в сообщении с короткого номера банка.

После ввода всех данных мужчина получил уведомление от настоящей кредитной организации, сообщающей о списании с банковского счета 60 000 рублей.

Отделом УМВД по Октябрьскому району Ижевска возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража с банковского счета). Проводятся следственные мероприятия.

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