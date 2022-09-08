В России предложили расширить меры поддержки для детей с инвалидностью

В России предложили вести новые меры поддержки для детей с инвалидностью
Фото: Архив КП
Председатель центра правовой помощи «Дело жизни», заслуженный юрист России Иван Соловьев предложил главе Минтруда Антону Котякову упростить порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных родителю для ухода за ребенком с инвалидностью. Об этом пишет RT.
В своем обращении Соловьев напомнил, что, согласно статье 262 Трудового кодекса, один из родителей для ухода за таким ребенок может получить четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Вместе с тем если мать решит воспользоваться такой возможностью, ей придется предоставить справку с места работы отца, подтверждающую, что он не использовал эти выходные в этом же месяце.
«На деле же получается следующая картина: мать, в одиночку воспитывающая ребенка с инвалидностью и находящаяся в разводе, вынуждена чуть ли не каждый месяц ездить на работу к бывшему супругу, чтобы получить справку», — пояснил эксперт.
По его мнению, необходимо исключить из постановления правительства норму о том, что условием предоставления этих выходных является наличие справки с работы другого родителя. Кроме того, Соловьев предлагает прописать в ТК РФ, что случае развода дополнительные выходные предоставляются тому, с кем ребенок остался по решению суда.
«Прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть наши предложения и оказать содействие в их реализации», — говорится в обращении.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Два пациента с COVID-19 скончались в Удмуртии за сутки
Мистическая «Дама пик» или лирическая опера «Иоланта»: чем удивят зрителей театры столицы Удмуртии
В Ижевске на вывоз старых покрышек из дворов выделили 1 миллион рублей