В России предложили расширить меры поддержки для детей с инвалидностью

В России предложили вести новые меры поддержки для детей с инвалидностью Фото: Архив КП

Председатель центра правовой помощи «Дело жизни», заслуженный юрист России Иван Соловьев предложил главе Минтруда Антону Котякову упростить порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных родителю для ухода за ребенком с инвалидностью. Об этом пишет RT.

В своем обращении Соловьев напомнил, что, согласно статье 262 Трудового кодекса, один из родителей для ухода за таким ребенок может получить четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Вместе с тем если мать решит воспользоваться такой возможностью, ей придется предоставить справку с места работы отца, подтверждающую, что он не использовал эти выходные в этом же месяце.

«На деле же получается следующая картина: мать, в одиночку воспитывающая ребенка с инвалидностью и находящаяся в разводе, вынуждена чуть ли не каждый месяц ездить на работу к бывшему супругу, чтобы получить справку», — пояснил эксперт.

По его мнению, необходимо исключить из постановления правительства норму о том, что условием предоставления этих выходных является наличие справки с работы другого родителя. Кроме того, Соловьев предлагает прописать в ТК РФ, что случае развода дополнительные выходные предоставляются тому, с кем ребенок остался по решению суда.

«Прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть наши предложения и оказать содействие в их реализации», — говорится в обращении.

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