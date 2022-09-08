В Ижевске теперь можно научиться играть в шахматы взрослым людям

Шахматы – древнее искусство, сочетающее в себе стратегическое мышление и математику. Фото: Амир Закиров.

Многие думают, что обучаться шахматной игре могут только дети. Но это не так. Теперь любой житель Ижевска старше 16 лет имеет возможность записаться на курс «Учусь играть в шахматы».Они подойдут всем: и тем, кто хочет постигать азы, и тем, кто желает повысить свою квалификацию в шахматном спорте.

Курсы проводит «Федерация шахмат Удмуртской Республики» совместно со «Спортивной школой по шахматам им. С.Ф. Ощепкова» при поддержке Фонда президентских грантов и Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Основным лектором станет заслуженный тренер Удмуртской Республики, мастер спорта России по шахматам, международный мастер Фиде – Максим Владимирович Озолин.

Весь курс состоит из 10 занятий, первое состоится 8 октября.

Место проведения: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 138.

Запись на курс и более подробную информацию можно получить по телефону: 68-72-56 и 89127653097.

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