Гороскоп на 9 сентября: Овнов ждет прессинг начальства, Львов – страсть, а Водолеев – захватывающее мероприятие

Львы будут полны страсти – и это взаимно Фото: Евгения ГУСЕВА

ОВЕН

Если вы откладывали какой-то проект, то сегодня придется об этом пожалеть. Вы испытаете на себе всю силу прессинга начальства из-за срыва сроков. Но хотя будет тяжело, вы испытаете удовлетворение от своей работы.

ТЕЛЕЦ

Отличное время, чтобы спланировать путешествие со всей семьей. Не бойтесь планировать дальние поездки – вы испытаете по-настоящему яркие эмоции.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам придут новые проекты и задачи, но у вас будет достаточно энергии, чтобы со всем справиться.

РАК

Сегодня произойдет что-то, что изменит вашу жизнь на ближайшие месяцы. К сожалению, новая реальность окажется негативной.

ЛЕВ

Львы полны страсти – и это взаимно. День будет полон чувственных удовольствий и флирта, а закончится страстным сексом.

ДЕВА

У Дев могут появиться новые знакомства и даже друзья. Вы вообще сегодня невероятно общительны и обаятельны.

ВЕСЫ

Вам признаются в любви, но, к сожалению, этот человек не свободен и сам мучается моральным выбором. А вы сами не уверены, взаимны ли его чувства.

СКОРПИОН

Дел сегодня будет много, а времени – мало. Но вы все успеете.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы получат приятное известие от друзей. У вас действительно будет повод порадоваться за близкого человека. Не исключено, что вас пригласят в гости.

КОЗЕРОГ

Могут возникнуть проблемы со здоровьем, из-за которых вы не сможете полноценно выполнять свою работу и уделять внимание близким. Но это скоро пройдет.

ВОДОЛЕЙ

День Водолеи проведут в приятном волнении, а вечером вас ждет яркое и захватывающее мероприятие.

РЫБЫ

День будет полон неожиданных событий. Не исключено, что они принесут вам не только радость, но и огорчения. Придется принимать важные решения, связанные с отношениями с окружающими. Могут напомнить о себе старые проблемы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

67-летний уроженец Ижевска выступил на «Голос 60+»