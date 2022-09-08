ПСБ и правительство Удмуртии обсудили реализацию совместных проектов социально-экономического развития региона

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках рабочей встречи обсудили вопросы совместной реализации социально-экономических проектов, направленных на комплексное развитие Удмуртской Республики.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшую работу по расширению финансовой инфраструктуры в регионе, развитию программ доступного кредитования малого и среднего бизнеса и населения Удмуртии, а также участие банка в проектах, направленных на поддержку жилищно-коммунальной сферы, в том числе – реализацию при финансовом участии ПСБ программы газификации сельских населенных пунктов.

Также были рассмотрены вопросы бесперебойной реализации госконтрактов региональными предприятиями ОПК. Клиентами ПСБ из этой сферы за последние 4 года в Удмуртии стали 530 компаний, суммарно им открыты кредитно-гарантийные лимиты более чем на 135 млрд рублей.

Особое внимание на встрече уделили перспективам развития спортивной инфраструктуры республики. На сегодняшний день при поддержке ПСБ развиваются региональные Федерация биатлона и Федерация лыжного спорта, реализуется проект любительских стартов «Калашников-Спорт», построен Центр уличного баскетбола. Главы банка и региона обсудили возможность участия ПСБ в инфраструктурном спортивном проекте по строительству в Удмуртии центра игровых видов спорта.

«ПСБ является давним надежным партнером Удмуртской Республики и активно участвует в социально-экономических, инфраструктурных и инвестиционных проектах региона. Наше партнерство направлено как на работу с крупными предприятиями ОПК, так и на поддержку малого и среднего бизнеса, на развитие социальной и жилищной инфраструктуры региона. Удмуртия обладает значительным экономическим и инвестиционным потенциалом, и мы заинтересованы в расширении сотрудничества по всем ключевым направлениям», – прокомментировал итоги встречи председатель ПСБ Петр Фрадков.

«Я благодарен руководству банка за участие и заинтересованность в развитии Удмуртии. Наше сотрудничество – это не просто слова, а конкретные показатели: число участников спортивных мероприятий, объемы ремонтных работ, рабочие места. К примеру, в 2020 году банк стал первой компанией федерального уровня, которая разместила у нас свой сервисный центр. Это дало нам не только порядка 400 рабочих мест. Размещение ПСБ позволило также вовлечь в экономику территорию бывшего инженерного корпуса завода «Буммаш», сейчас там крупный офисный центр, в котором работает более 70 арендаторов. Уверен, с активной позицией банка подобных проектов будет еще больше», – отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

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