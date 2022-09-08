Призеры Олимпийских игр открыли Центр уличного баскетбола в Ижевске

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В столице Удмуртии прошло торжественное открытие спортивного объекта международного класса – Центра уличного баскетбола. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, здесь смогут заниматься до 250 тысяч человек в год.

Новую площадку уже опробовали воспитанники спортивных школ - серебряные призеры Олимпиады в Токио по баскетболу 3х3 Илья Карпенков и Кирилл Писклов провели для них мастер-классы.

На соседнем корте прошли соревнования на колясках в рамках нового инклюзивного проекта федерации «тихий!баскетбол». В них участвовали игроки четырех команд с нарушениями слуха и опорно-двигательного аппарата.

«Очередной Центр уличного баскетбола появился в Ижевске – в городе, в котором я родился. Федерация баскетбола Удмуртской Республики работает очень активно. И появление здесь такого центра притяжения любителей баскетбола логично и необходимо: здесь очень любят нашу игру, и я не сомневаюсь, что площадки будут постоянно пользоваться повышенным спросом. Здорово, что начинает работать и принятый нами формат. В новых Центрах уличного баскетбола уже были проведены серьезные соревнования – в Калининграде, Тюмени, Туле. И это здорово, что площадки используются не только для развития массового баскетбола, но и для турниров профессионалов», — заявил президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко.

На площади в 2 тысячи квадратных метров со всепогодным покрытием размещены 5 площадок для баскетбола 3х3 с мобильными трибунами для зрителей и зоной уличных тренажеров. Объект соответствует регламенту Международной федерации баскетбола (ФИБА) и может принимать международные соревнования.

Это уже 10-й по счету спортобъект международного класса, построенный в рамках «Первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ — детям». Ранее такие же центры открылись в Новомосковске, Туле, Волгограде, Калининграде, Чебоксарах, Тюмени, Ставрополе, Архангельске, и Новокузнецке. Кроме того, до конца 2022 года планируется запустить Центры уличного баскетбола в Оренбурге и Нальчике.

«Успешный опыт спортивного сотрудничества ПСБ с регионами продолжается, и сегодня мы открываем Центр уличного баскетбола в Удмуртской Республике. Для нас это юбилейная – десятая – площадка в России. Уверен, что новый центр станет местом притяжения для всех горожан, и в особенности – подрастающего поколения, у которого стритбол пользуется особой популярностью. Это один из самых массовых, зрелищных и доступных видов спорта, благодаря которому к активному, здоровому образу жизни приобщаются миллионы наших граждан. Современная спортивная инфраструктура в шаговой доступности – это то, с чего начинаются большие национальные спортивные победы, именно поэтому мы развиваем проект «ПСБ – детям» и содействуем развитию детского и массового спортивного движения в России», — отметил председатель ПСБ Петр Фрадков.

Отмечено, что баскетболом в Удмуртии занимаются более 14 тысяч человек. За последний год в столице республики открылись 3 площадки для занятий этим видом спорта. Кроме того, в 2021 году в Ижевске завершилось строительство «Баскетдома» - физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором базируется детская спортивная школа олимпийского резерва №3.

«Мы сделали акцент на развитии инфраструктуры в городах и селах республики. Главная задача – чтобы у каждого жителя была возможность заниматься спортом в шаговой доступности. За последние пять лет мы построили в Удмуртии свыше 120 объектов спортивной инфраструктуры, среди которых физкультурно-оздоровительные комплексы, ледовые арены и хоккейные коробки, лыжные базы и школьные стадионы. Уже намечены четкие планы на следующую пятилетку. Баскетбол популярен в республике, и для комфортных тренировок спортсменов также создается отвечающая последним требованиям инфраструктура. Они показывают хорошие результаты на всероссийских соревнованиях – мужской клуб «Купол-Родники» занимает твердые позиции в Кубке России, спортсменки из Глазова вошли в пятерку сильнейших команд школьной баскетбольной лиги страны «КЭС-БАСКЕТ», – рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

В церемонии открытия Центра также приняли участие зампредседателя ПСБ Константин Басманов, директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц и региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев.

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