Погода в Ижевске 9 сентября: дожди и утренний туман

Сегодня ожидается туман

Доброе утро, Ижевск! наконец-то наступила долгожданная пятница. Закончить ее можно на концерте «Голос Удмуртии», который пройдет сегодня в 18:00 на Центральной площади. А «Комсомолка» расскажет, какой сегодня прогноз.

По данным Удмуртского гидрометцентра, ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха – +10…+12 градусов. Утром ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м и менее. Ветер западный, 5–10 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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