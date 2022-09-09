Первый аппарат позитронно-электронной томографии появился в Ижевске

Аппарат помогает выявлять злокачественные образования. Фото: /vk.com/pinchuk_e

В Ижевске открылся первый центр ПЭТ/КТ (позитронно-электронной томографии и компьютерной томографии). Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила вице-премьер Эльвира Пинчук.

Раньше пациенты ездили на исследования в соседние регионы. Теперь его можно пройти в родной республике. До конца года процедуру назначат 1200 пациентам – амбулаторно и в рамках дневного стационара. Всего в Удмуртии необходимо проводить 2000 таких исследований ежегодно.

Радионуклидная установка выявляет злокачественные образования, которые невозможно обнаружить другим путем.

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