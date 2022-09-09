30-летнего жителя Удмуртии осудят за убийство односельчанина

Мужчина ударил собутыльника по голове, причинив тяжкий вред здоровью Фото: Амир Закиров

В Удмуртии закончилось расследование в отношении 30-летнего жителя поселка Балезино, который убил собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Мужчина с 40-летним знакомым выпивал. Они поссорились, началась драка. Обвиняемый несколько раз ударил односельчанина по голове. Он скончался на месте через непродолжительное время.

Следователи осмотрели место происшествия, провели следственный эксперимент, проверили показания обвиняемого на месте, назначили судебную, биологическую, генотипоскопическую, дактилоскопическую и психолого-психиатрическую экспертизы, а также допросили свидетелей.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске начали подключать многоквартирные дома к отоплению

В Ижевске простились в судьей международной категории по биатлону Николаем Антюгановым Более 10 млрд рублей потратили жители Удмуртии на алкоголь за полгода