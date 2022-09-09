В Удмуртии за сутки выявили 910 новых случаев COVID-19, скончались 2 человека

Ковид унес жизни 83-летнего мужчины и 93-летней женщины Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 910 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализирован 31 человек. Об этом утром 9 сентября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 8 286 тестов на коронавирус, выявлено 910 новых случаев. В числе заболевших 119 детей до 14 лет, 129 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Ковид унес жизни 83-летнего мужчины и 93-летней женщины.

На утро 9 сентября 5 075 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 250 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 25 человека - в тяжелом состоянии, из них 6 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 184 379 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 177 653 пациента выздоровели. 4 061 человек скончался, из них 3 857 - с подтвержденным диагнозом.

Вакцинировались 702 248 жителей региона, из них 561 544 получили второй компонент. 220 443 жителя республики прошли ревакцинацию.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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