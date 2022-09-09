Фото: скриншот с видео, vk.com/zlou18

Рыжие выбросы с завода «Ижсталь» в Ижевске прекратятся в конце 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды Удмуртии в комментариях под одним из постов в группе «ВКонтакте» «Злой Ижевчанин».

Источником этих выбросов служат электросталеплавильная печь ДСП-25 и агрегат ковш-печь АКП-1. Предприятием утвержден план работ по подключению газоотводящего тракта к существующей системе газоочистки.

«На предприятии продолжаются работы по подключению дуговой сталеплавильной печи ДСП-25 к газоочистке сталеплавильного комплекса. В настоящее время выполнены проектные работы, закуплено оборудование и ведется его монтаж. После завершения работ, данные выбросы, «лисий хвост» из трубы электросталеплавильной печи и окон цеха, полностью прекратятся», - говорится в сообщении Минприроды.

Общая стоимость работ и приобретенного оборудования – более 44 миллионов рублей. Работы планируют завершить в IV квартале текущего года.

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