Житель Удмуртии получил условный срок за убийство соседской кошки

Выпивший мужчина поймал в своем огороде соседскую кошку и швырнул ее о забор Фото: Архив КП

Житель Красногорского района Удмуртии получил условный срок за жестокое обращение с животным, повлекшим его гибель (часть 1 статьи 245 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в июле выпивший мужчина поймал в своем огороде соседскую кошку и швырнул ее о забор.

«В результате полученной черепно-мозговой травмы животное скончалось», - говорится в сообщении.

Юкаменский районный суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 7 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.

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