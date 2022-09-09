Налоговую льготу на арендованные студентами квартиры предложили ввести в России

В Госдуме предложили ввести налоговую льготу на арендуемые студентами квартиры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутат Госдумы РФ Василий Власов предложил министерству финансов освободить от налогообложения доходы от сдачи жилья иногородним студентам. Об этом пишет RT.

В обращении парламентарий отметил, что поиск жилья – одна из главных проблем иногородних студентов, поскольку в общежитиях мест хватает не всем. При этом многие собственники скептически смотрят на заселение студентов, предпочитая им работающих граждан со стабильным доходом.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения налоговой льготы — освободить собственников жилых помещений от НДФЛ с дохода, полученного от сдачи жилья в аренду, если арендаторами выступают иногородние граждане, получающие образование в высших и средних специальных учебных заведениях по программам очного обучения», — говорится в тексте обращения.

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