Гороскоп на 10 сентября: Раков будет преследовать тревога, а Девам стоит доверять своей интуиции

Астропрогноз для всех знаков на завтра Фото: Диля Ахмадишина

ОВЕН

Летящей походкой врывайтесь в субботу. Вашей энергии хватит, чтобы взлететь, позабыв обо всех бытовых мелочах.

ТЕЛЕЦ

При достижении любых поставленных целей проявляйте гибкость. Экспериментируйте. Не ограничивайте себя жестким рамками и результаты не заставят долго ждать.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам захочется больше времени уделять себе любимым. Все дела подождут до завтра. А может быть, и до понедельника.

РАК

Вас преследует тревога, что вы находитесь не на свое месте. Избавится от этого чувства может только обстоятельный анализ ситуации. Подумайте, что сейчас самое главное, а чем вы вполне можете пожертвовать.

ЛЕВ

Холодно в вашем доме, но не на душе. Вы распланировали этот день заранее. И все идет в точности, как вы мечтали.

ДЕВА

Доверяйте своей интуиции. Сегодня она у вас особенно обострена. Вы словно видите всех насквозь.

ВЕСЫ

Надо уметь ценить свои заслуги. Если вы знаете, что славно потрудились, а никто не обратил на это внимания, скажите об успехах вслух. Только никого не упрекайте во внимательности. Просто поделитесь радостью.

СКОРПИОН

Ваша личная жизнь заиграет новыми красками: внимание противоположного пола будет буквально преследовать вас.

СТРЕЛЕЦ

Вас ждет прекрасный день. Даже в сложных ситуациях вы сумеете разглядеть возможность для личностного роста

КОЗЕРОГ

Удивляться тому, что веки едва поднимаются, вам не приходится. Неделя была не из легких. Дайте себе спокойно отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ

С одной стороны — есть человек, который очень вас ценит, а с другой — ваши мысли о том, кто вряд ли когда-то появится в вашей жизни. Жизнь одна, цените любовь вокруг себя.

РЫБЫ

Надежда не должна оставлять вас. Помните, ночь темнее всего перед рассветом. Скоро вас ждет светлая полоса.

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