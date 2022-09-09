Гороскоп на 10 сентября: Раков будет преследовать тревога, а Девам стоит доверять своей интуиции

Астропрогноз для всех знаков на завтра
Фото: Диля Ахмадишина
Летящей походкой врывайтесь в субботу. Вашей энергии хватит, чтобы взлететь, позабыв обо всех бытовых мелочах.
При достижении любых поставленных целей проявляйте гибкость. Экспериментируйте. Не ограничивайте себя жестким рамками и результаты не заставят долго ждать.
Вам захочется больше времени уделять себе любимым. Все дела подождут до завтра. А может быть, и до понедельника.
Вас преследует тревога, что вы находитесь не на свое месте. Избавится от этого чувства может только обстоятельный анализ ситуации. Подумайте, что сейчас самое главное, а чем вы вполне можете пожертвовать.
Холодно в вашем доме, но не на душе. Вы распланировали этот день заранее. И все идет в точности, как вы мечтали.
Доверяйте своей интуиции. Сегодня она у вас особенно обострена. Вы словно видите всех насквозь.
Надо уметь ценить свои заслуги. Если вы знаете, что славно потрудились, а никто не обратил на это внимания, скажите об успехах вслух. Только никого не упрекайте во внимательности. Просто поделитесь радостью.
Ваша личная жизнь заиграет новыми красками: внимание противоположного пола будет буквально преследовать вас.
Вас ждет прекрасный день. Даже в сложных ситуациях вы сумеете разглядеть возможность для личностного роста
Удивляться тому, что веки едва поднимаются, вам не приходится. Неделя была не из легких. Дайте себе спокойно отдохнуть.
С одной стороны — есть человек, который очень вас ценит, а с другой — ваши мысли о том, кто вряд ли когда-то появится в вашей жизни. Жизнь одна, цените любовь вокруг себя.
Надежда не должна оставлять вас. Помните, ночь темнее всего перед рассветом. Скоро вас ждет светлая полоса.
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