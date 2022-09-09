Александр Бречалов отметил годовщину своей свадьбы на проекте «Голос Удмуртии»

Глава республики с супругой на гала-концерте проекта «Голос Удмуртии»

9 сентября Глава Удмуртии Александр Бречалов пришел поддержать участников республиканского песенного конкурса «Голос Удмуртии» (6+) на финальный гала-концерт, который состоялся на Центральной площади Ижевска.

Чтобы рассказать о своих впечатлениях, Александр Бречалов поднялся на сцену.

«Невероятная энергетика. Это потрясающе. Все номера в финале «Голоса Удмуртии» такие, не знаю, как жюри будет выбирать победителя. Спасибо, это действительно было очень круто!», – сказал он, после чего поделился личной новостью: концерт совпал с очень важным событием для семьи Бречаловых.

Именно 9 сентября Александр и Елена Бречаловы отмечают 27 лет со дня свадьбы.

«А если учесть, что мы с пятого класса вместе – 2 апреля 1985 года Лена Резникова пришла в 5 «В» школы № 16 города Краснодара, и 4 апреля я написал ей записку «Ты мне нравишься!», – наша история уже длится 37 лет. 27 лет официально вместе. Жена меня спрашивает: «Сегодня будет что-нибудь позитивное?». Я говорю: «Вечером будет «Голос Удмуртии», и это точно зарядит нас эмоциями!» Что я хочу сказать про любовь. Лена Бречалова, если ты меня хотя бы еще 27 лет вытерпишь, я буду очень счастлив. Я люблю тебя», – рассказал Глава Удмуртии.

Также он признался, что у них с супругой абсолютно разные музыкальные вкусы, но оба являются поклонниками группы «Кино» и Владимира Высоцкого. Свое выступление Александр Бречалов завершил любимыми стоками из песни: «Для остановки нет причин. Иду скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя».

Сам финальный гала-концерт проекта «Голос Удмуртии» можно посмотреть по ссылке.

Конкурс «Голос Удмуртии» проходит при поддержке Правительства республики в рамках проекта «Культура малой Родины». Его организаторы – компания Centre digital & media, ижевская радиостанция «Адам» (104.5 FM) и АУ УР «Центр активных коммуникаций». Организаторы ООО «Центр диджитал энд медиа» совместно с АУ УР «Центр активных коммуникаций». Полная информация о проекте – на сайте golosudm.ru или по тел. (3412) 945-045. 6+

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