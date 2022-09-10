Не более +12 градусов и небольшие дожди ожидаются в Ижевске 10 сентября

Прогноз погоды в Ижевске на субботу, 10 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на субботу.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 10 сентября в Ижевске ожидается переменная облачность.

Температура воздуха днем составит около +10..+12 °С. Местами пройдут небольшие дожди. Скорость северо-западного ветра составит 4-9 м/с.

К вечеру столбик термометра опустится до +6 °С, будет облачно, но без дождя. Ветер не изменит направления, его скорость снизится до 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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