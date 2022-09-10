Явка на выборы в Удмуртии за первый день голосования составила 13,88 %

Все избирательные бюллетени по завершении времени голосования были перемещены в сейф. Фото: vk.com/cik_udm

В пятницу, 9 сентября, в 20:00 в Удмуртии завершился первый день голосования, об этом на официальной странице «ВКонтакте» сообщила ЦИК Удмуртии.

К 20:00 на выборах главы региона и депутатов Государственного Совета Удмуртии седьмого созыва проголосовали 161 879 избирателей. Как указано на сайте республиканской ЦИК, общая явка по Удмуртии за первый день голосования составила 13,88 %.

Активнее всего 9 сентября голосовали в Селтинском районе (30,28%). На втором месте Кизнерский (28,35 %) и Красногорский (27,14 %) — на третьем.

Ижевчан в пятницу проголосовало не так немного: в Октябрьском районе — 10,38 %, в Индустриальном районе — 10,12 %, в Устиновском районе — 9,91 %, в Первомайском районе — 9,23 %, в Ленинском районе — 9,01 %.

В Воткинске явка оказалась чуть больше, там проголосовали 15,7 % избирателей. В Сарапуле, Можге и Глазове явка составила более 12 %.

Как отметили в ЦИК, все избирательные бюллетени из стационарных, а также переносных урн по завершении времени голосования были перемещены в сейф-пакеты, которые запечатали и поместили в специальный сейф. До начала подсчета голосов сейф-пакет не вскрывается, а места хранения сейф-пакетов находится под круглосуточной охраной. На ночь все помещения для голосования были опечатаны и также переданы под охрану.

Напомним, с 9 по 11 сентября в Удмуртии проходят выборы главы республики и депутатов Госсовета.

На пост главы Удмуртии претендуют следующие кандидаты: Вадим Белоусов («Справедливая Россия — За правду»), Александр Бречалов («Единая Россия»), Александр Сыров (КПРФ) и Тимур Ягафаров (ЛДПР).

Также на выборах в Государственный Совет 40 депутатов избираются по одномандатным округам и 20 депутатов – по партийным спискам.

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