59 человек госпитализированы и одна 76-летняя женщина скончалась из-за коронавируса в Удмуртии за прошлые сутки

У 5 303 человек заболевание протекает в легкой форме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро субботы, 10 сентября, в Удмуртии зарегистрировали 985 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе заразились 190 детей младше 14 лет и 162 пожилых гражданина старше 65 лет. Об этом сообщает республиканский Минздрав на официальной странице «ВКонтакте».

В ковид-центры за минувшие сутки госпитализированы 59 жителей региона.

401 человек выздоровел.

К сожалению, одна 76-летняя женщина скончалась.

В общей сложности по состоянию на утро 10 сентября в Удмуртии зарегистрирован 185 364 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Из этого числа 178 054 человека выздоровели и 4 062 человека скончались (у 3 861 умершего диагноз был лабораторно подтвержден).

Сейчас у 5 303 человек заболевание протекает в легкой форме, 292 заболевших находится в состоянии средней степени тяжести и 26 – в тяжелом состоянии. Семеро пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Прививку против коронавирусной инфекции сделали уже 702 304 жителя региона, 561 571 человек получил второй компонент вакцины. 221 776 жителей прошли ревакцинацию.

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