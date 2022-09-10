Второй день работы участковых избирательных комиссий стартовал в Удмуртии 10 сентября в 8:00

Выборы главы Удмуртии и депутатов Государственного Совета республики проходят с 9 по 11 сентября. Фото: vk.com/cik_udm

В субботу, 10 сентября, с 8:00 в Удмуртии начался второй день работы участковых избирательных комиссий, об этом сообщает ЦИК республики на официальной странице «ВКонтакте».

Всего в регионе открыт 1 161 избирательный участок. Применяются и дополнительные формы голосования в отдаленных населенных пунктах, где нет избирательных участков.

Напомним, выборы главы Удмуртии и депутатов Государственного Совета республики проходят с 9 по 11 сентября.

На пост главы Удмуртии претендуют: Вадим Белоусов («Справедливая Россия — За правду»), Александр Сыров (КПРФ), Александр Бречалов («Единая Россия») и Тимур Ягафаров (ЛДПР).

На выборах в Государственный Совет избираются по одномандатным округам 40 депутатов и по партийным спискам – 20 депутатов.

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