За первый день голосования на горячую линию общественных наблюдателей в Удмуртии поступило более 40 звонков

Ситуация на выборах в Удмуртии остается спокойной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 40 звонков от граждан и наблюдателей Удмуртии поступили на горячую линию в первый день выборов 9 сентября. Об этом рассказал руководитель корпуса общественных наблюдателей Степан Чирков.

Он отметил, что один из самых частых вопросов касался отсутствия или наоборот ведения видеосъемки на избирательных участках.

«ЦИК Удмуртии своим постановлением утвердила участковые избирательные комиссии, на которых ведется видеофиксация, соответственно она ведется не во всех. 11 сентября видеонаблюдение будет вестись со всех 34 территориальных избирательных комиссий», – пояснил Степан Чирков.

Также он отметил, что в Единый день голосования трансляция со всех видеокамер будет передаваться на видеостену штаба общественных наблюдателей. Ситуацию на выборах он охарактеризовал как спокойную.

«Днем 9 сентября наши мобильные группы наблюдателей объехали14 избирательных участков. Никаких нарушений не было. Все в штатном режиме», – подтвердил председатель комиссии Общественной палаты Удмуртии по безопасности, взаимодействию с общественными советами, ОНК и развитию третьего сектора Владимир Черников.

Также, по словам Ольги Лихачевой, координатора Карты Независимого общественного мониторинга в Удмуртии, председателя комиссии по делам молодежи и патриотическому воспитанию Общественной палаты Удмуртии, работающие на участках общественные наблюдатели отправляют сообщения о ситуации в избирательных комиссиях. 9 сентября поступило порядка 1,5 тысяч таких сообщений.

«В основном это сообщения информационного характера, как проходят выборы. Наблюдатели отправляют фото и видео, сообщают, что нарушений нет. Есть некоторые сообщения о нарушениях, мы тут подключаем лиц, которые могут помочь их устранить», – рассказала Ольга Лихачева.

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