Гигантскую кисту легкого удалили 5-месячному младенцу в Удмуртии

Состояние маленького пациента оценивается как стабильное. Фото: vk.com/pinchuk_e

Ижевские врачи провели операцию, которая по праву может называться уникальной. Они удалили из левого легкого ребенка возрастом 5 месяцев гигантскую кисту. Об это сообщила на своей официальной странице «ВКонтакте» заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Диагноз малышу поставили в возрасте 2 месяца. Когда младенца прооперировали, то обнаружили, что разросшаяся киста заполняет всю левую плевральную полость. Размер новообразования составил около 7-8 см – это очень много для грудного ребенка.

Провели операцию заведующий хирургическим отделением Республиканской детской клинической больницы Геннадий Поверин и Максим Мясников, главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по торакальной хирургии, руководитель торакального центра ГКБ № 9.

Малыш сейчас находится под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как стабильное. И самое главное: ребенок уже самостоятельно дышит.

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