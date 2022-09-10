10 сентября явка на выборах в Удмуртии к 15:00 составила 20,72 %

В Ижевске явка пока остается небольшой Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Во второй день голосования, 10 сентября, явка на выборы главы Удмуртии и депутатов Госсовета к 15:00 составила 20,72 %. Как сообщает Центральная избирательная комиссия республики на официальном сайте, к этому часу в голосовании приняли участие 241 624 человека.

Наибольшая явка зарегистрирована снова Селтинском районе Удмуртии – она составляет 43,94 %. Затем следуют Дебесский (40,32 %), Красногорский (40,13 %), Шарканский (38,23 %) и Кизнерский (38,05 %) районы.

Наименьшая явка, как и в первый день голосования, в районах Ижевска: в Ленинском (13,35 %), Первомайском (13,43 %), Октябрьском (14,90 %), Индустриальном (14,59 %), Устиновском (14,74 %).

В Воткинске к 15:00 явка составила 21,34 %, в Сарапуле – 19,23 %, в Глазове – 18,54 %, в Можге – 18,34 %.

Напомним, с 9 по 11 сентября на пост главы Удмуртии претендуют кандидаты: Вадим Белоусов («Справедливая Россия — За правду»), Александр Бречалов («Единая Россия»), Александр Сыров (КПРФ) и Тимур Ягафаров (ЛДПР).

В Государственный Совет республики по одномандатным округам избираются 40 депутатов и еще 20 – по партийным спискам.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

8 эмоциональных фото участников финала соревнований «Гвардия» в Ижевске

В песенном конкурсе «Голос Удмуртии» одержал победу настоятель храма из села Селты

За первый день голосования на горячую линию общественных наблюдателей в Удмуртии поступило более 40 звонков

На выборах в Удмуртии зафиксировали большое число фейков о ходе голосования