Гороскоп на 11 сентября: Овны доверятся своей интуиции, Львы научатся новому

Счастье не за горами, нужно только верить в него Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Овен

Доверьтесь своей интуиции. Сегодня хорошее время, чтобы разобрать планы и принять важное для себя решение.

Телец

Длительные и счастливые отношения скоро начнутся у Тельцов. Помните, ваше счастье не за горами. Оглянитесь по сторонам, нужный вам человек уже рядом.

Близнецы

Этот день подойдет для экспериментов и новых ощущений. Вам стоит обратить свой взгляд на кулинарию. Ваши необычные рецепты понравятся родным и близким.

Рак

Отличный день для шопинга. Вам выпадет возможность найти что-то на самом деле важное для души. Доверьтесь своему сердцу в этом выборе.

Лев

Не сдерживайте свое бурное воображение в творчестве. Этот день хорош для того, чтобы научиться чему-то новому. Не бойтесь пойти на риск ради своей мечты.

Дева

Будьте осторожны в критике. Сосредоточьтесь на своей работе. Возможные разногласия и споры, но их можно избежать. Отбросьте переживания и дайте себе время.

Весы

Расслабьтесь. Живите здесь и сейчас. Не суетитесь. Успеть слишком много не выйдет. Ваша жизнь состоит из моментов, сбавьте скорость и насладитесь ими.

Скорпион

Несмотря на то, что вокруг идет все не так, как было задумано вами, звезды рекомендуют не делать ничего, чтобы повлиять на ситуацию. Повлиять не получится, а сделать хуже – несомненно.

Стрелец

Есть вероятность, что вы будете ощущать непонятную нервозность. Дайте себе шанс отдохнуть. Обретя свободу в душе, вы найдете то, чего вам не хватает.

Козерог

Козерогов ждет приятная неожиданность: внимание, забота, комплименты. Не удивляйтесь, просто пришла пора ощутить истинную любовь этого мира.

Водолей

Период застоя в вашей жизни закончиться. После сна вы зарядитесь энергией для свершений, а случайная покупка станет талисманом удачи.

Рыбы

Старые знакомые могут внезапно напроситься к вам в гости. Будьте гостеприимны, так как эти люди принесут с собой хорошие новости.

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