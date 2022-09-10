100 фермерских хозяйств приняли участие в фестивале СВОЁ в Ижевске

60 участников фестиваля – это удмуртские фермы Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

10 сентября в ижевском Парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова стартовал двухдневный фермерский фестиваль СВОЁ. Этот фестиваль проводится в разных регионах России с 2017 года, а в столице Удмуртии – проходит второй раз. Подробности сообщили в пресс-службе Главы и Правительства Удмуртии.

Свою продукцию – сыры, мед, овощи и многое другое – представили 100 хозяйств. 60 участников – удмуртские фермы. А 17 ремесленников представили на площадке посуду, национальную одежду и предметы интерьера ручной работы.

Фестиваль продлится до 11 сентября Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

«Главная роль здесь — фермеров, и мы видим большой запрос. В Удмуртии кратно увеличилось количество гастрономических фестивалей. Это не только реализация товаров, но и своего рода праздник для жителей. Будем поддерживать и развивать подобные мероприятия. Сейчас – время больших возможностей для наших фермеров. На территории республики действует множество программ – акселератор «Я – фермер», грантовый конкурс «Агростартап», к ним добавляются разные меры поддержки, от муниципальных до федеральных», – говорит Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Мероприятие организовал стратегический партнер региона Россельхозбанк совместно с Правительством Удмуртии и Администрацией Ижевска.

Главная цель фестиваля – помочь фермерам найти клиентов и новые каналы сбыта, а жителям и гостям Ижевска – предоставить дополнительную возможность приобрести свежие и качественные продукты – это и есть главная цель фестиваля.

Фестиваль проводится в разных регионах России с 2017 года, а в столице Удмуртии – проходит второй раз Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

«За 5 лет, которые мы проводим фестиваль, свою продукцию на нем представляли порядка 1000 фермеров, а гостями фестиваля было более 1 млн человек. В Ижевске мы уже были – в 2018 году. И вернулись снова, потому что здесь искренне ценят АПК, фермеров, способствуют развитию сельского хозяйства», – рассказал зампредседателя правления Россельхозбанка Денис Константинов.

10 сентября, в первый день фестиваля, также прошло награждение победителей конкурсов среди фермеров региона. В 2022 году лучшим личным подсобным хозяйством Удмуртии стало хозяйство пчеловода Михаила Воронцова из деревни Старое Ягино в Шарканском районе. В номинации «Лучшая семейная ферма» победил ИП Николай Плотников из Малопургинского района (молочное скотоводство). В номинации «Лучший фермер – работодатель» отметили ИП Владимира Александрова из Можгинского района (растениеводство, выращивание семян трав). «Лучшей молодой фермерской семьей» стала семья ИП Ильи Шкляева из Дебесского района (молочное скотоводство). В номинации «Ветеран фермерского движения» победила организация «Пасека» Павла Киселева с 30-летним стажем из Шарканского района (мясное скотоводство).

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