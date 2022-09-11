До 14 градусов и небольшой дождь ожидаются в Ижевске 11 сентября

Ожидаются небольшие дожди Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Днем 11 сентября в Ижевске ожидается до 12-14 °С и небольшой дождь. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Ветер западный, 4-9 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 752-753 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 88%, днем 69%, вечером 83%. Магнитное поле спокойное.

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