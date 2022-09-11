В Удмуртии за сутки выявили 1 100 новых случаев COVID-19, скончались 2 человека

Ковид унес жизнь двух пациентов – 82-летней женщины и 44-летнего мужчины Фото: Алена Селезнева

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 1 100 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы 35 человек. Об этом утром 11 сентября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 6 519 тестов на коронавирус, выявлено 1 100 новых случаев. В числе заболевших 285 детей до 14 лет, 195 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Ковид унес жизнь двух пациентов – 82-летней женщины и 44-летнего мужчины.

Выздоровели 209 человек.

На утро 11 сентября 5 303 человека наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 277 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 26 человек - в тяжелом состоянии, из них 7 – на аппаратах ИВЛ.

Вакцинировались 701 843 жителя региона, из них 561 318 получили второй компонент. 213 654 жителя республики прошли ревакцинацию.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 186 464 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 178 263 пациента выздоровели. 4 064 человека скончались, из них 3 862 - с подтвержденным диагнозом.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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