Жители Удмуртии могут пройти курсы тестировщиков и разработчиков в академии «Цифра»

Заявки принимаются до 17 сентября Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Удмуртии учебный центр дополнительного образования «Академия «Цифра» продолжает набор слушателей IT-курсов. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, жители республики смогут пройти обучение по программам «Инженер по нагрузочному тестированию» и «Backend-разработка на PHP8».

«Академию, которую мы запускали летом по поручению главы Удмуртии Александра Бречалова, уже закончили 120 человек, еще 235 - учатся прямо сейчас. Главное преимущество этой программы - возможность трудоустроиться в IT-компании региона. И у нас уже есть такие примеры. В частности, Перфоманс Лаб планирует до конца года трудоустроить всех выпускников, которые прошли их курс по нагрузочному тестированию», - заявил первый зампред правительства региона Константин Сунцов.

Слушатели курсов будут на протяжении трех месяцев изучать работу SQL, приобретут практические навыки разработки баз данных, разработки на PHP8, разработки web-систем с помощью фреймворка Yii2, а также навыки работы с GIT.

Обучение стартует 26 сентября. Форма обучения – очная, количество мест - 15. Заявки принимаются до 17 сентября по этой ссылке.

Отметим, учебный центр дополнительного образования по подготовке IT-специалистов Академия «Цифра» создан на базе АНО «Цифровая экономика УР» при поддержке Минцифры Удмуртии в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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