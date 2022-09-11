Явка на выборы в Удмуртии по состоянию на 12:00 11 сентября составила 29,58%

Участки закроются в 20:00 Фото: Екатерина АРДАШЕВА

В Удмуртии по состоянию на 12:00 11 сентября явка на выборы главы республики и депутатов Госсовета составила 29,58%. Об этом сообщает региональный Центризбирком.

Продолжают лидировать Селтинский (56,7%) и Красногорский (52,5%) и Шарканский (51,59%) районы. Наименьшая явка в Ленинском (19,3%) и Первомайском (19,7%) районах Ижевска.

В Сарапуле явка составила 28,99% избирателей, в Воткинске - 28,53%, в Можге — 27,48%, в Глазове — 27,14%.

Напомним, трехдневное голосование завершится сегодня в 20:00.

На пост главы региона претендуют Вадим Белоусов («Справедливая Россия — За правду»), Александр Бречалов («Единая Россия»), Александр Сыров (КПРФ) и Тимур Ягафаров (ЛДПР).

На выборах в Государственный Совет 40 депутатов изберут по одномандатным округам, еще 20 – по партийным спискам.

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Явка на выборы в Удмуртии к концу второго дня составила 23,87%