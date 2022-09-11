Гороскоп на 12 сентября: Близнецов ждут перемены на личном фронте, а Ракам придется идти на компромиссы

Астропрогноз для всех знаков на завтра Фото: Амир Закиров

ОВЕН

Первая половина дня будет тихой и спокойной, а вот вторая заставит вас понервничать. Сегодня крайне не рекомендуется спорить с начальством.

ТЕЛЕЦ

В первой половине недели возникнет множество поводов для грусти. В этот период нельзя отказываться от помощи родных и близких людей. Уже скоро полегчает, вот увидите.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас ожидают стремительные перемены на личном фронте, и не только в этой сфере. Звезды советуют не бояться изменений и больше доверять своей интуиции.

РАК

Без компромиссов сегодня никуда. Попытки силой продавить свою позицию приведут к краху. Учитесь слушать и слышать собеседника.

ЛЕВ

Успешной будет любая деятельность, связанная с умственным трудом. Стоит тщательно выбирать слова в общении с родными и близкими людьми.

ДЕВА

Не отвечайте агрессией на агрессию. Звезды намекают, что это лишь усугубит ситуацию.

ВЕСЫ

Вы можете открыть в себе неожиданный талант. Сегодня Весы легко находят общий язык с самыми разными людьми. Идеальный день, чтобы научиться чему-то новому.

СКОРПИОН

Придется решать множество задач одновременно, но вы справитесь – если не со всеми, то с большинством. Стоит быть аккуратнее во всем, что касается операций с деньгами.

СТРЕЛЕЦ

Для того, чтобы день прошел удачно, придется немного попотеть. Это касается не только физической стороны жизни, но и моральной. Не пренебрегайте советами близких людей.

КОЗЕРОГ

День довольно сухой, но парочка пикантных моментов вам все-таки обеспечена. Вы будете довольно успешны в отношениях с противоположным полом.

ВОДОЛЕЙ

Ни в коем случае не давайте никому в долг. Обратите пристальное внимание на свое здоровье, прислушайтесь к сигналам своего организма.

РЫБЫ

Не темните в отношениях с родственниками и друзьями – правда рано или поздно всплывет, и будет только хуже. Будьте честны перед близкими людьми и, что самое главное – перед самим собой.

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