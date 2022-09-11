Александр Бречалов набирает почти 61% на выборах главы Удмуртии после обработки первых протоколов

Александр Бречалов набирает 60,92% голосов на выборах главы Удмуртии после обработки первых 0,09% протоколов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Действующий глава Удмуртии, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Бречалов набирает 60,92% голосов на выборах руководителя республики после обработки первых 0,09% протоколов. Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на ТАСС.

На втором месте руководитель фракции ЛДПР в Государственном Совете республики Тимур Ягафаров – он набирает 8,39% голосов. Руководитель фракции КПРФ в городской думе Ижевска Александр Сыров получает 13,79% голосов, депутат Госдумы, член партии «Справедливая Россия – За правду» Вадим Белоусов - 6,90%.

Напомним, явка на выборах главы Удмуртии и депутатов Госсовета седьмого созыва на 18:00 11 сентября составила 37,48%

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