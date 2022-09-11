«Единая Россия» набирает 47,7% на выборах в Госсовет Удмуртии после обработки 0,17% протоколов

«Единая Россия» набирает 47,73% голосов на выборах в Государственный Совет Удмуртии по итогам обработки 0,17% протоколов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Партия «Единая Россия» набирает 47,73% голосов на выборах депутатов Государственного Совета Удмуртии после обработки 0,17% протоколов. Об этом пишет «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на «Интерфакс».

У идущей на втором месте ЛДПР на данный момент 23,48% голосов, у «Справедливой России — За правду» — 15,15%, у КПРФ — 9,09%.

Партия пенсионеров набирает 2,27% голосов избирателей, «Новые люди» и «Зеленая альтернатива» — менее 1%. У партии «Родина» голосов пока нет.

Напомним, явка на выборах главы Удмуртии и депутатов Госсовета седьмого созыва на 18:00 11 сентября составила 37,48%

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Бречалов набирает почти 61% на выборах главы Удмуртии после обработки первых протоколов

В ЦИК Удмуртии поступило более 800 жалоб, касающихся выборов

В 2022 году в Ижевске по федеральной программе «Стимул» реализуют 12 инфраструктурных проектов