Александр Бречалов набрал 60,5% на выборах главы Удмуртии после обработки почти 10% протоколов

Александр Бречалов набирает 60,53% голосов на выборах главы Удмуртии после обработки 9,91% протоколов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Действующий глава Удмуртии, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Бречалов набирает 60,53% голосов на выборах главы Удмуртии после обработки 9,91% протоколов. Данные опубликованы на сайте ЦИК РФ.

На втором месте руководитель фракции КПРФ в городской думе Ижевска Александр Сыров – он набирает 19,71% голосов. У кандидата от ЛДПР Тимура Ягафарова — 13,32%. Выдвинутый партией «Справедливая Россия – За правду» Вадим Белоусов набрал 3,78% голосов.

Напомним, явка на выборах главы Удмуртии и депутатов Госсовета седьмого созыва на 18:00 11 сентября составила 37,48%

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ЦИК Удмуртии поступило более 800 жалоб, касающихся выборов

В 2022 году в Ижевске по федеральной программе «Стимул» реализуют 12 инфраструктурных проектов