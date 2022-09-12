62-летний мужчина скончался от коронавируса в Удмуртии за минувшие сутки

Традиционная ковид-статистика в Удмуртии
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На утро понедельника, 12 сентября, в Удмуртии зарегистрировали 1 195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе заразились 198 детей младше 14 лет и 197 пожилых граждан старше 65 лет. Об этом сообщает республиканский Минздрав на официальной странице «ВКонтакте».
В ковид-центры за минувшие сутки госпитализированы 25 жителей региона.
101 человек выздоровел.
К сожалению, один 62-летний мужчина скончался.
В общей сложности по состоянию на утро 10 сентября в Удмуртии зарегистрирован 187 659 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Из этого числа 178 364 человека выздоровели и 4 065 человек скончались (у 3 864 умерших диагноз был лабораторно подтвержден).
Сейчас у 5 303 человек заболевание протекает в легкой форме, 309 заболевших находится в состоянии средней степени тяжести и 31 – в тяжелом состоянии. Семеро пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
Прививку против коронавирусной инфекции сделали уже 702 304 жителя региона, 561 571 человек получил второй компонент вакцины. 221 776 жителей прошли ревакцинацию.
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