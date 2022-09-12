В Ижевске на некоторое время отключат ряд телеканалов и радиостанций

Отключат каналы в разное время Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ижевске на некоторое время будет отключено вещание ряда радиостанций и телеканалов, об этом сообщает пресс-служба города.

Отключения пройдут в разное время, они связаны с плановым проведением техобслуживания объектов сети аналогового и цифрового эфирного вещания в столице Удмуртии.

График отключения каналов:

- 19 сентября, 17 октября, 21 ноября и 19 декабря c 07:00 до 16:00 – телеканал «Моя Удмуртия»;

- 19 октября с 03:00 до 11:00 – телеканал «Дисней»;

- 19 октября с 07:00 до 15:00 – радио «Адам»;

- 19 октября с 02:00 до 10:00 – радио «Наше радио», «Комсомольская правда», «Radio Energy FM», «Comedy Radio», «Радио Вера», «Дети FM»;

- 16 и 17 октября с 23:00 до 05:00 – радио «Город FM», «Радио Шансон», «Русское радио», «МАКСИМУМ», «ДиFM», «Город радио FM»;

- 17 октября с 02:00 до 11:00 – радио «Радио России» + ГТРК «Удмуртия», «Маяк», «Вести FM» + ГТРК «Удмуртия»;

- 17 октября с 02:00 до 10:00 – радио «Мир», «Звезда - FM»;

- 17 октября с 02:00 до 11:00 – каналы комплекса телерадиовещания РТРС-1, РТРС-2;

- 17 октября с 04:00 до 11:00 – телеканал «Суббота»;

- 19 октября с 04:00 до 10:00 – телеканал «Суббота».

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

62-летний мужчина скончался от коронавируса в Удмуртии за минувшие сутки

Александр Бречалов набрал 60,5% на выборах главы Удмуртии после обработки почти 10% протоколов

В ЦИК Удмуртии поступило более 800 жалоб, касающихся выборов

В 2022 году в Ижевске по федеральной программе «Стимул» реализуют 12 инфраструктурных проектов