Гороскоп на 13 сентября: У Львов в отношениях пожар, а Ракам не стоит портить отношения с коллегами

Что приготовили звезды на 12 сентября

Овен

Накопленный стресс может вылиться самым неожиданным образом. Воспринимайте ситуацию как можно спокойнее. Обратите внимание на решение мелких задач, крупные – отложите до лучших времен.

Телец

День будет похож на вулкан: ожидание, внезапные известия и бурные реакции. Не стоит поддаваться панике. И шопинг устраивать тоже не стоит – вы купите то, что не принесет вам удовольствия.

Близнецы

В этот день не стоит бурно реагировать на слова, сказанные близкими людьми в порыве гнева. Лучше не пропускать их через себя. Задумайтесь о важных финансовых вопросах – сейчас удача будет на вашей стороне. А вот на предложения о сотрудничестве пока лучше не соглашайтесь.

Рак

Этот день станет для вас особенно неэффективным. Вас будет раздражать все и вся. Полоса невезения продлится недолго, стоит потерпеть. Не стоит портить отношения с коллегами, они лучше, чем вы думаете. На любовном фронте – полное затишье.

Лев

Ответственный день – 13 сентября вы вступите в новое для нас направление деятельности. Проявите максимум сосредоточенности и внимания. В отношениях – огонь, пожар и эффект «вау». Пользуйтесь этим, экспериментируйте и предлагайте партнеру нечто неожиданное.

Дева

Девам стоит отдохнуть, иначе усталость даст о себе знать ого-го какими последствиями. Не стоит решать важных дел, разговаривать с начальством о повышении или зарплате – вас просто не поймут. У одиноких Дев намечается интересное знакомство – не сидите дома.

Весы

Ваш рабочий день будет загружен под завязку, поэтому вечером стоит расслабиться в приятной компании. Проявляйте в этот день всю свою сообразительность и находчивость. Пробуйте новое, не отказывайте себе в маленьких удовольствиях.

Скорпион

Вы столько трудились, неужели не хочется отдохнуть? Сделайте это как можно быстрее! Иначе здоровье скажет вам «до свидания». С коллегами проявите все свое терпение. Не отказывайтесь от помощи близких людей.

Стрелец

Не принимайте ситуации близко к сердцу, станьте в этот день тверже камня. Крупные проекты на работе лучше не планировать, а «подчистить» все свои «хвосты». Семейным Стрельцам лучше устроить романтический вечер – еще немного и ваша половинка устанет вас ждать.

Козерог

Козерогам необходимо сосредоточиться на важных делах. Поверьте, они не такие уж и невыполнимые. Советы, помощь от коллег – это то, что вам крайне необходимо. Откажитесь от физических нагрузок в этот день.

Водолей

Хороший день для поездок на дальние расстояния. У вас все получится и будет так, как вы задумали. Сфера торговли и документации вызовет у вас неподдельный интерес. А отлично выглядеть вам поможет сон – ложитесь спать, как можно раньше!

Рыбы

Отдых и здоровый сон – вот, что действительно вам сейчас нужно. Отдайтесь потоку, отключите мозги и доверяйте своей интуиции. Осторожнее планируйте свои финансовые дела. Сейчас не лучшее время для вкладов. Семейным Рыбам стоит отправиться в мини-путешествие.

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