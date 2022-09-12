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Дом. Семья12 сентября 2022 13:02

Гороскоп на 13 сентября: У Львов в отношениях пожар, а Ракам не стоит портить отношения с коллегами

Астропрогноз для наших читателей
Инга Коган
Что приготовили звезды на 12 сентября

Что приготовили звезды на 12 сентября

Овен

Накопленный стресс может вылиться самым неожиданным образом. Воспринимайте ситуацию как можно спокойнее. Обратите внимание на решение мелких задач, крупные – отложите до лучших времен.

Телец

День будет похож на вулкан: ожидание, внезапные известия и бурные реакции. Не стоит поддаваться панике. И шопинг устраивать тоже не стоит – вы купите то, что не принесет вам удовольствия.

Близнецы

В этот день не стоит бурно реагировать на слова, сказанные близкими людьми в порыве гнева. Лучше не пропускать их через себя. Задумайтесь о важных финансовых вопросах – сейчас удача будет на вашей стороне. А вот на предложения о сотрудничестве пока лучше не соглашайтесь.

Рак

Этот день станет для вас особенно неэффективным. Вас будет раздражать все и вся. Полоса невезения продлится недолго, стоит потерпеть. Не стоит портить отношения с коллегами, они лучше, чем вы думаете. На любовном фронте – полное затишье.

Лев

Ответственный день – 13 сентября вы вступите в новое для нас направление деятельности. Проявите максимум сосредоточенности и внимания. В отношениях – огонь, пожар и эффект «вау». Пользуйтесь этим, экспериментируйте и предлагайте партнеру нечто неожиданное.

Дева

Девам стоит отдохнуть, иначе усталость даст о себе знать ого-го какими последствиями. Не стоит решать важных дел, разговаривать с начальством о повышении или зарплате – вас просто не поймут. У одиноких Дев намечается интересное знакомство – не сидите дома.

Весы

Ваш рабочий день будет загружен под завязку, поэтому вечером стоит расслабиться в приятной компании. Проявляйте в этот день всю свою сообразительность и находчивость. Пробуйте новое, не отказывайте себе в маленьких удовольствиях.

Скорпион

Вы столько трудились, неужели не хочется отдохнуть? Сделайте это как можно быстрее! Иначе здоровье скажет вам «до свидания». С коллегами проявите все свое терпение. Не отказывайтесь от помощи близких людей.

Стрелец

Не принимайте ситуации близко к сердцу, станьте в этот день тверже камня. Крупные проекты на работе лучше не планировать, а «подчистить» все свои «хвосты». Семейным Стрельцам лучше устроить романтический вечер – еще немного и ваша половинка устанет вас ждать.

Козерог

Козерогам необходимо сосредоточиться на важных делах. Поверьте, они не такие уж и невыполнимые. Советы, помощь от коллег – это то, что вам крайне необходимо. Откажитесь от физических нагрузок в этот день.

Водолей

Хороший день для поездок на дальние расстояния. У вас все получится и будет так, как вы задумали. Сфера торговли и документации вызовет у вас неподдельный интерес. А отлично выглядеть вам поможет сон – ложитесь спать, как можно раньше!

Рыбы

Отдых и здоровый сон – вот, что действительно вам сейчас нужно. Отдайтесь потоку, отключите мозги и доверяйте своей интуиции. Осторожнее планируйте свои финансовые дела. Сейчас не лучшее время для вкладов. Семейным Рыбам стоит отправиться в мини-путешествие.

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