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Общество13 сентября 2022 2:36

Погода в Ижевске: до +15 и без осадков

Рассказываем о погоде на день
Анастасия Захарова
В Ижевске потеплеет

В Ижевске потеплеет

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 13 сентября. Надеемся, этот день начнется у вас позитивно и так же закончится. А мы расскажем о погоде на день.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха поднимется до +13…+15 градусов. На небе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с.

О погоде на неделю «Комсомолка» рассказывала здесь.

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