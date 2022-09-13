Погода в Ижевске: до +15 и без осадков

В Ижевске потеплеет Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 13 сентября. Надеемся, этот день начнется у вас позитивно и так же закончится. А мы расскажем о погоде на день.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха поднимется до +13…+15 градусов. На небе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с.

О погоде на неделю «Комсомолка» рассказывала здесь.

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