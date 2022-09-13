В Удмуртии за сутки выявили 853 новых случая COVID-19, скончались 2 человека

Выздоровели 105 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 853 новых случая заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы 9 человек. Об этом утром 13 сентября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 5 583 теста на коронавирус, выявлено 853 новых случая. В числе заболевших 126 детей до 14 лет, 160 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Скончались двое мужчин, им было 70 и 83 года.

Выздоровели 105 человек.

На утро 13 сентября 5 910 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 317 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 31 человек - в тяжелом состоянии, из них 8 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 188 512 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 178 469 пациентов выздоровели. 4 067человек скончались, из них 3 865 - с подтвержденным диагнозом.

Вакцинировался 702 401 житель региона, из них 561 656 получили второй компонент. 223 291 житель республики прошел ревакцинацию.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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