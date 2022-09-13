Жители Удмуртии все чаще покупают новые смартфоны по программе trade-in

Фото: Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал результаты программы trade-in за 8 месяцев 2022 года: клиенты сдают ежемесячно в 4 раза больше устройств, чем в 2020 году, и на 7% больше, чем в 2021 году. Чаще всего покупатели обменивают на скидку девайсы 2018 года выпуска.

Программа trade-in позволяет обменять старый смартфон с доплатой на новый. За счет выкупной стоимости старого смартфона клиент может оплатить до 70% от цены на новое устройство. При этом доплату за новый телефон можно оформить в кредит или рассрочку.

Чаще всего участники программы trade-in сдавали девайсы 2017-2018 года выпуска. Это модели Honor 7A, VERTEX Impress Lion, VERTEX Impress Luck. Средняя скидка, которую клиенты получили при покупке нового смартфона, составила 30%. Кроме того, абоненты компании могут воспользоваться дополнительной скидкой в рамках акции «Комбо в салонах связи Tele2». Подробнее о ее правилах можно узнать на сайте.

Топ-5 популярных смартфонов, купленных по программе trade-in в 2022 году, выглядит следующим образом:

1. Xiaomi Redmi 9A 32GB

2. Samsung Galaxy A03 Core

3. Xiaomi Redmi 9C 128GB

4. Samsung Galaxy A02

5. Xiaomi Redmi Note 10S 128GB

При этом наиболее активно программой пользуются жители Москвы и Московской области, Ленинградской области, республики Татарстан, Краснодарского и Красноярского краев.

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АО Михайлов и партнеры, управление стратегическими коммуникациями.