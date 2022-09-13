Школа конькобежного спорта в Ижевске объявила набор юных спортсменов

Фото: vk.com/speedskating_team_izhevsk

Спортшкола олимпийского резерва по конькобежному спорту в Ижевске объявила о наборе детей, говорится в сообщении на странице школы во «ВКонтакте».

Принимаются девочки и мальчики с 9 лет. Занятия проходят на стадионе «Зенит» и в ледовом дворце «Молодежный» по будням: в 09:00, в 15:00, 16:00, 17:00, и в выходные: в 10:00. Тренировки бесплатны; в программу входят занятия на льду, физподготовка, работа на слайд-досках, плавание, занятия в тренажерном зале. Летом спортсмены тренируются на роликах и велосипедах.

Воспитанники школы участвуют в различных соревнованиях, а также выезжают на спортивные сборы. Отметим, это единственная спортшкола в Удмуртии, где готовят конькобежцев. Среди воспитанников - мастера спорта России, чемпион мира среди юниоров, победители первенства России и Приволжского федерального округа.

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