Подростка 2005 года рождения ищут в Удмуртии

Фото: ПСО «Регион 18»

В Удмуртии ищут Шмакова Максима Леонидовича 2015 года рождения. Как сообщает ПСО «Регион 18», 8 сентября он вышел из дома по улице Трудовой в селе Сигаево Сарапульского района в неизвестном направлении.

«До настоящего времени местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Приметы: рост 173 см, глаза карие, волосы темно-русые.

Был одет в сине-черную куртку с капюшоном, светлые спортивные штаны «Nike», черную кофту, синюю футболку, черные носки и черные кроссовки.

Обладающих информацией о его местонахождении просят позвонить на горячую линию поисково-спасательного отряда: 8-951-195-29-71 или в полицию: 02 (с мобильного 102).

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