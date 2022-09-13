ПСБ предложил самозанятым сервис онлайн-платежей без открытия расчетного счета

Фото: Амир Закиров

Банк ПСБ одним из первых на рынке предложил самозанятым возможность принимать онлайн-платежи без открытия расчетного счета — клиенту достаточно оформить дебетовую банковскую карту для физического лица.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в статусе самозанятого, могут принимать плату за свои товары и услуги с помощью смартфона через сервис «ПСБ Бизнес Пэй» по фиксированному тарифу 2,3%* без дополнительных платежей. Банк зачисляет средства по реквизитам карточного счета клиента, открытого в ПСБ, на основе договора эквайринга с самозанятым. Карту можно заказать дистанционно, ее доставит курьер, поэтому услуга подключается без визита в отделение банка.

«ПСБ разработал решение, позволяющее самозанятым принимать платежи без открытия расчетных счетов, что упрощает запуск собственного дела и дальнейшее ведение деятельности. При этом клиенты получают преимущества от работы с одним из самых удобных сервисов приема платежей, когда терминалом оплаты становится смартфон, что дает возможность экономить на подключении и обслуживании обычного POS-терминала. Сервис также может использоваться и как часть рабочего места кассира. Это обеспечивает функционал, который соответствует положениям закона о контрольно-кассовой технике, а также позволяет выполнять все требования налогового законодательства», — сказал Никита Хомутов, вице-президент — директор департамента эквайринга ПСБ.

*Для подключения сервиса необходимо открыть дебетовую карту в ПСБ, а также заключить договор с банком – подписание оферты на эквайринг с выбором сервиса «ПСБ Бизнес Пэй». Комиссия по тарифу «Просто сам» составляет 2,3% от оборота. Подробная информация на сайте www.psbank.ru им по телефону ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

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www.psbank.ru