В Ижевске на стройке насмерть разбился рабочий

Фото: пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии

В Ижевске устанавливаются обстоятельства гибели рабочего на строящемся объекте в Октябрьском районе. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, трагический инцидент произошел 12 сентября.

По данным следствия, на объекте не были обеспечены безопасные условия труда. При выполнении работ повышенной степени опасности (демонтаж консоли башенного крана) 64-летний мужчина упал с высоты и получил смертельную травму.

Возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ – «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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