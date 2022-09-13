Гороскоп на 14 сентября: Рыбам нужно научиться слушать других, а Весам не закрываться от мира

Открыв свое сердце, можно увидеть больше, чем глазами Фото: Амир Закиров

ОВЕН

Жизнь может преподнести множество испытаний на вашем пути. Пройдите их с должным упорством, прилагая максимум сил. Награда за труд вас не разочарует.

ТЕЛЕЦ

Найдите в себе силы прийти к гармонии с этим миром. Медитация откроет вам возможность восстановить отношения с любимым человеком.

БЛИЗНЕЦЫ

Проверьте свои запасы и уделите особое внимание старым вещам. Не спешите избавляться от них, скоро они помогут вам прийти к финансовому благополучию.

РАК

Если перед вами встало непредвиденное препятствие, не спешите брать его напролом. Обойдите его. Звезды советуют вам не ввязываться в споры. Вы достигнете желаемого.

ЛЕВ

Не бойтесь смотреть правде в глаза. Прячась в своих мыслях, вы можете не заметить важного знака. Любовь расцветает вокруг.

ДЕВА

Пришло время найти баланс между личной жизнью и карьерой. Не стоит спешить и строить грандиозные планы. Ваше счастье уже здесь.

ВЕСЫ

Самозащита – это хорошо. Но есть вероятность, что вы можете случайно навредить близким. Проявите терпение и увидите мир не таким враждебным, каким он кажется.

СКОРПИОН

Пора расстаться с прошлым и сделать шаг к новой жизни. Сегодня отличный день, чтобы начать новое дело и преуспеть в нем. Наслаждайтесь своим трудом.

СТРЕЛЕЦ

Покажите свои эмоции. Позвольте себе выпустить все накопившиеся переживания на волю. Отпустив их, вы сможете начать путь к счастью.

КОЗЕРОГ

Этот день идеален, чтобы заявить о себе. Покажите свои таланты. Вы получите предложение, которое поможет высоко подняться по карьерной лестнице.

ВОДОЛЕЙ

Не нужно анализировать происходящее вокруг. Водолеям стоит доверять исключительно своей интуиции, чтобы поймать удачу за хвост. Звезды помогут вам.

РЫБЫ

Не стремитесь разделить все на черное и белое. Истина всегда находится посередине. Категоричные решения приведут вас к поражению. Прислушайтесь к мнению союзников.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября: Девы смогут расслабиться, а Водолеи заявить о себе