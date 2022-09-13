В Удмуртии простились с рядовым, погибшим на Украине

13 сентября в Балезинском районе прошло прощание с рядовым Михаилом Чирковым, погибшим на Украине Фото: Архив КП

13 сентября в Балезинском районе прошло прощание с рядовым Михаилом Чирковым, погибшим в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, рядовой Михаил Чирков представлен к Ордену Мужества посмертно», - говорится в сообщении.

Глава Удмуртии выразил соболезнования родным и близким Михаила. Семье оказывается вся необходимая помощь.

Редакция «КП-Ижевск» присоединяется к соболезнованиям.

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