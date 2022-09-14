До + 16 градусов и пасмурную погоду обещают синоптики в Ижевске 14 сентября

Пасмурные дни важно помнить, что солнце есть. Фото: Архив «КП»

Доброе утро, Ижевск. Среда – это середина недели, самое время для того, чтобы пересмотреть все дела и сделать самое важное. Начните день с вкусного завтрака и прогноза погоды.

Днем 14 сентября в Ижевске ожидается пасмурная погода, температура воздуха до +16 °С. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Без осадков. Ветер юго-восточный, 3 м/с.

Вечером пасмурность сохраниться, а температура воздуха опуститься до + 12 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 752 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 72%, днем 56%, вечером 69%. Магнитное поле спокойное.

«Комсомолка» желает всем хорошего и плодотворного дня!

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