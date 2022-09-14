43-летний житель Удмуртии задержан по подозрению в ограблении инвалида

По факту грабежа возбуждено уголовное дело Фото: Сергей ГРАЧЕВ

43-летний безработный житель Удмуртии был задержан по подозрению в совершении грабежа в отношении 50-летнего инвалида. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Следствием установлено, что мужчины вместе выпивали дома у потерпевшего. В ходе застолья между ними произошел конфликт. Используя беспомощное положение своего знакомого, подозреваемый в его присутствии вынес из квартиры бытовую технику и электронику на сумму в 50 000 рублей, которую собирался позже продать.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан полицией, а похищенное имущество у него изъяли. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске на стройке насмерть разбился рабочий

Жителя Удмуртии нашли убитым, его автомобиль был закопан неподалеку