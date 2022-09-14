Современная фиброгастроскопическая система появилась в ГКБ №9 в Ижевске

Это не последнее оборудование, которое поступит в республику до конца года. Фото: пресс-служба Минздрава УР

В ижевской ГКБ №9 начала работать новая система для проведения фиброгастроскопических исследований стоимостью 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

«В отличие от традиционного фиброгастроскопа, новая система позволяет получить максимально четкую картинку и увидеть на экране монитора даже малейшие изменения слизистой пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, чтобы максимально точно и оперативно поставить диагноз», – рассказал заведующий эндоскопическим отделением ГКБ №9 Владимир Михайлов.

По его словам, оборудование очень высоко востребовано – на нем проводится до 30 исследований в день.

Как отметил главврач ГКБ №9 Роман Конев, это не последнее оборудование, которое поступит в республику до конца года. Всего же в 2022 году больница обновила оборудование на сумму свыше 43 млн рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета, Территориального фонда обязательного медицинского страхования и собственных средств.

«Благодаря поддержке правительства и Главы Удмуртии нам удалось обновить более 10 единиц медицинского оборудования – хирургические столы, фиброгастроскоп, эндоскопическую стойку, передвижной рентген-аппарат и так далее», - подчеркнул Роман Конев.

Новая медицинская техника закупается в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Так, в 2022 году в больницы региона поступает 19 единиц «тяжелого» оборудования - компьютерные томографы, ренген-аппараты, флюорографы, маммографы. Часть техники уже доставили в медицинские учреждения.

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