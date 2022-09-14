Названа причина пожара в поликлиники №3 в Сарапуле

Фото: ГУ МЧС по УР

Причиной пожара в здании поликлиники №3 в Сарапуле стало короткое замыкание электропроводов на чердаке. Об этом 14 сентября в ходе аппаратного совещания при главе Удмуртии сообщил врио начальника ГУ МЧС по Удмуртии Сергей Пряженцев.

Напомним, здание 1899 года постройки загорелось в ночь на 12 сентября. Огонь охватил кровлю на площади 400 квадратных метров. Людей в здании не было, поэтому обошлось без пострадавших.

О сроках восстановления кровли не сообщается.

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