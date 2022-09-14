В этом году спортивное мероприятие в Удмуртии пройдет в 26 населенных пунктах Фото: Архив КП

Ежегодный Всероссийский день бега «Кросс нации», пройдет 17 сентября. В Ижевске он впервые состоится в Сквере оружейника Драгунова. В этом году эстафету поддержало еще 26 населенных пунктов Удмуртии, включая Воткинск, где запланирован центральный старт.

В Ижевске ожидается 10 забегов на дистанции от 500 до 3600 метров, в следующих возрастных группах:

- девочки и мальчики до 7 лет и от 7 до 9 лет;

- девушки и юноши до 19 лет;

- женщины и мужчины от 20 лет и старше.

«Кросс нации» в Ижевске начнется в 9:00 с регистрации участников и выдачи им стартовых пакетов.

Для участия вам нужно взять с собой:

- паспорт или свидетельство о рождении;

- медицинский полис;

- справку о допуске врача или медицинскую заявку (приложение №2);

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Электронную запись на центральный забег в Воткинске можно подать до 15 сентября.

Забеги и награждения победителей пройдут в течение дня до 16:00.

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