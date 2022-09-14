В этом году спортивное мероприятие в Удмуртии пройдет в 26 населенных пунктах
Фото: Архив КП
Ежегодный Всероссийский день бега «Кросс нации», пройдет 17 сентября. В Ижевске он впервые состоится в Сквере оружейника Драгунова. В этом году эстафету поддержало еще 26 населенных пунктов Удмуртии, включая Воткинск, где запланирован центральный старт.
В Ижевске ожидается 10 забегов на дистанции от 500 до 3600 метров, в следующих возрастных группах:
- девочки и мальчики до 7 лет и от 7 до 9 лет;
- девушки и юноши до 19 лет;
- женщины и мужчины от 20 лет и старше.
«Кросс нации» в Ижевске начнется в 9:00 с регистрации участников и выдачи им стартовых пакетов.
Для участия вам нужно взять с собой:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- медицинский полис;
- справку о допуске врача или медицинскую заявку (приложение №2);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Электронную запись на центральный забег в Воткинске можно подать до 15 сентября.
Забеги и награждения победителей пройдут в течение дня до 16:00.
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