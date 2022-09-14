Автоматизации много не бывает: Tele2 выделила новые тренды в корпоративных продажах

Фото: Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги работы в корпоративном сегменте за восемь месяцев этого года. В текущих условиях бизнес активно ищет аналоги зарубежного ПО и переходит на российские программы, алгоритмы начинают конкурировать с таргетологами, а малый бизнес осваивает CRM-системы.

По данным Tele2, искусственный интеллект бизнес-сервисов начинает конкурировать со специалистами-таргетологами благодаря простоте использования услуг и интуитивно-понятному интерфейсу личного кабинета. Алгоритмы сами составляют портреты потенциальных клиентов по заданным параметрам, подбирают оптимальных адресатов, при снижении затрат на рассылку повышается ее эффективность. В результате малый и средний бизнес вернулся к использованию SMS-сообщений.

С января по август количество бизнес-клиентов Tele2, использующих SMS-таргет, выросло в Приволжье на 15%. Наиболее активно возможности персонализированной рассылки используют предприниматели Самарской области, Татарстана, Марий Эл и Удмуртии. Сервис таргетированной рассылки настраивает отправку сообщений по десяткам параметров, в том числе увлечениям, местам проживания или работы. В сообщении можно разместить уникальные промокоды и гиперссылки. Сейчас при пополнении таргет-баланса действует специальное предложение: 60% оплаченных средств возвращаются клиенту в виде SMS-кешбэка, который можно использовать для запуска новых рассылок внутри сети.

Еще одним заметным трендом оказались облегченные CRM-платформы, которые становятся технологической основой успешного подхода малого бизнеса в работе с клиентами. Они помогают предпринимателям снизить стоимость привлечения новых покупателей, проанализировать причины стагнации продаж и выявить зоны роста. CRM Tele2 позволяет вести общение с клиентами, обработку заказов и планирование в едином интерфейсе, фиксировать и передавать обращения по разным видам коммуникации: звонки, формы, мессенджеры, чаты. Также можно отслеживать все этапы сделки в едином окне.

Автоматизация процессов при сокращении затрат остается одним из приоритетов в развитии продаж. Спрос на корпоративные АТС в Приволжье за 8 месяцев вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обновленная версия «Корпоративной АТС» интегрируется с CRM-системой Tele2 или аналогичными продуктами других компаний. Разработчики решения добавили новые возможности: сервис используется как безопасная и надежная альтернативная платформа видеосвязи и позволит решить задачи по организации онлайн-конференций и объединению удаленных подразделений.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Ожидания бизнеса и его клиентов изменились. Если год назад люди следовали за технологиями, сегодня технологии следуют за людьми — туда, где и когда они хотят работать. Корпоративные клиенты при выборе решений Tele2 обращают внимание на гибкие возможности автоматизации, а также простоту интеграций с другими приложениями и системами. Тарифы на сервисы варьируются по количеству пользователей, функционал остается неизменным, поэтому цифровые решения становятся полезными и выгодными малому бизнесу».

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